رئيس الوزراء الروسي يشدد على بقاء المسنين في المنازل

توجه رئيس الوزراء الروسي، ​ميخائيل ميشوستين​، إلى كبار السن الروس طالبا منهم البقاء في المنزل، ورفض اللقاءات و​الاتصالات​ الشخصية لفترة من الوقت.

وأضاف ميشوستين خلال اجتماع ل​مجلس الوزراء​، "أخاطب الآن كبار السن – من فضلكم، خذوا هذه المعلومات على محمل الجد"، لافتا الى أنه "حتى لا تصابوا بالعدوى، يجب أن تحاولوا البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلى الشارع، وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة ورفض التنزه واللقاءات لبعض الوقت، هذا في المقام الأول لمصلحتكم الشخصية"، مشيرا الى أنه "يخاطب جيل ​الشباب​، وكذلك أقارب كبار السن، في هذه الحالة من المهم الحد من الاتصالات الشخصية مع الجيل الأكبر سنا - من الأفضل الاتصال بهم أو الكتابة إليهم، ويمكنكم أيضا حل مشاكلهم اليومية، على سبيل المثال، شراء الطعام و​الأدوية​، وشرح التدابير الوقائية لهم".

وتأمل رئيس الوزراء الروسي في أن يحذو العديد من المحافظين حذو عمدة العاصمة الروسية ​موسكو​، ​سيرغي سوبيانين​، الذي أكد أن سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة ملزمون بالحجر المنزلي اعتبارا من 26 آذار إلى 14 نيسان.