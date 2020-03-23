وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل إلى كابول

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كابول: وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى العاصمة الأفغانية كابول الإثنين، وفق تقارير إعلامية، فيما يتخبط هذا البلد بأزمة سياسية داخلية ووسط ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو بالرئيس أشرف غني وخصمه عبد الله عبد الله، الذي أعلن أيضًا فوزه في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في العام الماضي.

تأتي الزيارة غداة أول جلسة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول تبادل الأسرى والسجناء، وهي خطوة رئيسة في مسعى أوسع إلى إحلال السلام إثر اتفاق وقعته واشنطن مع المتمردين في الشهر الماضي.

وضع الاتفاق إطارًا لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بعد تدخلها في اجتياحها أفغانستان العام 2001 في أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

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غرّد المبعوث الأميركي وكبير المفاوضين مع حركة طالبان زلماي خليل زاد الأحد قائلًا "من الملحّ" التوصل سريعًا إلى خطة لتبادل الأسرى والسجناء، كما ينص الاتفاق بين الأميركيين وحركة طالبان، مع ما يحمله انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيدات.

وينص الاتفاق على الإفراج عن خمسة آلاف مقاتل من حركة طالبان موقوفين لدى كابول، ونحو ألف عنصر من القوات الأفغانية يعتقلهم المتمردون.

كان يفترض أن يتم التبادل في العاشر من مارس قبل مباشرة مفاوضات سلام بين الحكومة وحركة طالبان. ولم تشارك الحكومة الأفغانية في مفاوضات الدوحة التي أفضت إلى الاتفاق بين الأميركيين وحركة طالبان.