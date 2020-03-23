شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من أتوبيسات نقل الركاب بين المحافظات: بيئة خصبة لنشر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والنقل، بشأن شركات نقل الركاب بين المحافظات، وما تمثله من خطورة على المواطنين خاصة فى الوقت الحالى من انتقال الفيروسات، وخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح العميرى، فى بيان له اليوم، أن هذه الشركات تقوم بنقل الركاب من وإلى محافظات الجمهورية المختلفة، دون وجود رقابة صارمة عليها، مما يجعلها قد تتسبب فى نقل فيروس كورونا، خاصة وأن الرحلة تستغرق ما يقرب من حوالى 6 أو 8 ساعات على الأقل، وهذا الأمر يجعلها قد تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا لو كان هناك شخص يحمله.

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وطالب عضو البرلمان، تعقيم ورش كافة الاتوبيسات فى كل المحافظات، بالإضافة لإخضاع جميع الركاب لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى، محذرا من ترك الأمر هكذا دون ضوابط، مما يجعل هذه الأتوبيسات بيئة خصبة لنشر الأمراض الفيروسية، مناشدا المواطنين البقاء فى المنازل وعدم مغادرتها لمساندة الدولة فى تنفيذ جهودها.