طلب إحاطة لـ"التربية والتعليم" لسرعة الفصل فى مصروفات الفصل الدراسى الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن مصروفات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمدارس الخاصة فى ظل تأجيل الدراسة لمواجهة فيروس كورونا، والمطالبات باستردادها، حيث قال إن هناك مطالبات متزايدة من بعض أولياء الأمور ممن لهم أبناء في المدارس الخاصة باسترداد جزء من قيمة أقساط الترم الثاني هذا العام نظرا لعدم استكمال الطلاب لمدة الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمحددة بـ96 يوما دراسيا، ولكن العملية الدراسية ما زالت قائمة ومستمرة من خلال خطة بديلة لاستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد، ينفذها المعلمون في المدارس الخاصة، ما يعني أن الدراسة مستمرة، موضحًا أن ما تغير هو الذهاب إلى المدرسة فقط بالنسبة للطلاب.
وأضاف أن نصيب المدارس من المصروفات 10% فقط، فكيف تتم المطالبة برد 40% لولى أمر الطالب، والمدارس بها معلمون ورواتب ولا يجوز منع رواتبهم فى ظل أزمة التأجيل ويبثون فيديوهات من المدارس للطالب ويتابعون عملهم أول بأول، خاصة أنه لم يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم إلغاء أي وحدات دراسية والعام الدراسي لم ينتهي، ولكن تم استبدال الامتحانات في سنوات النقل بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني وهو شرط للنجاح الي العام الأعلي.
وأكد بركات أن اولياء الأمور لهم الحق في استرداد ما له علاقة بمصروفات الباصات والأنشطة المرتبطة بوجود الطالب بالمدرسة، وتم إلغاؤها بتوقف الدراسة في المنازل، وطالب النائب بالتوصل إلى حل سريع وعادل لجميع الأطراف، لأن أزمة كورونا عصفت بجميع الأسر، ولابد من التكاتف في هذه الأزمة، وأن يتحملها الجميع.
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