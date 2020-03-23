طلب إحاطة لـ"التربية والتعليم" لسرعة الفصل فى مصروفات الفصل الدراسى الثانى

وأضاف أن نصيب المدارس من المصروفات 10% فقط، فكيف تتم المطالبة برد 40% لولى أمر الطالب، والمدارس بها معلمون ورواتب ولا يجوز منع رواتبهم فى ظل أزمة التأجيل ويبثون فيديوهات من المدارس للطالب ويتابعون عملهم أول بأول، خاصة أنه لم يتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني، ولم يتم إلغاء أي وحدات دراسية والعام الدراسي لم ينتهي، ولكن تم استبدال الامتحانات في سنوات النقل بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني وهو شرط للنجاح الي العام الأعلي.

وأكد بركات أن اولياء الأمور لهم الحق في استرداد ما له علاقة بمصروفات الباصات والأنشطة المرتبطة بوجود الطالب بالمدرسة، وتم إلغاؤها بتوقف الدراسة في المنازل، وطالب النائب بالتوصل إلى حل سريع وعادل لجميع الأطراف، لأن أزمة كورونا عصفت بجميع الأسر، ولابد من التكاتف في هذه الأزمة، وأن يتحملها الجميع.

Advertisements