شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشروع قانون "المهن الطبية" يحل مشكلات قطاع التمريض ويسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إقرار مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وقال الدكتور مكرم رضوان، مقدم مشروع القانون، ل"الخليج 365"، إن مشروع القانون في حالة إقراره سيساعد علي حل مشكلات قطاع التمريض في مصر، وسد العجز في بعض المستشفيات.

وأشار إلي أن هذا القانون يعالج مشكلة عزوف التمريض والفنيين عن العمل بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى بوزارة الصحة، مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية، لأن الكادر ساوى فى المرتب بينهم وبين من يعمل فى وحدة صحية بجوار منزله.

Advertisements

وتابع رضوان: "بعد غلاء الأسعار وتطبيق الحد الأدنى للأجور2000 جنيه، لم يعد الكادر للمهن الطبية مجزى لهم، بل على العكس يضر بالكثير منهم، فلابد من إيجاد حلول لمشكلة التمريض وباقى التخصصات فى المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الأمانة، والمستشفيات التعليمية، وتلك المستشفيات تقدم أكثر من 90 ٪؜ من الخدمة الطبية الثلاثية، وأكثر من 50٪؜ من الخدمة الطبية الثنائية، لذلك هناك حاجة لزيادة عدد التمريض وفنيين الأشعة والمعامل فى تلك المستشفيات وسد نسبة العجز".