بالصور.. التشديد على أصحاب المقاهي بعدم استخدام الأكواب الزجاجية في بورسعيد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الاثنين، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بالمقاهي والمخابز والصيدليات والمحال العامة، لمواجهة فيرس "كورونا" المستجد.

وشدد المشاركون في الحملة من إداراتي شئون وتحسين البيئة على منع استخدام "الشيشة" داخل المقاهي، واستخدام الأكواب الورقية لمرة واحدة بدلًا من الأكواب الزجاجية، مؤكدين على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد غير الملتزمين.

كما جرى المرور الميداني على عدد من المخابز، للتنبيه على المواطنين وأصحاب المخابز بعدم الوقوف في طوابير متلاصقة أمام المخابز، ومراعاة وجود مسافة متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر.