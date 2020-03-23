انقلاب سيارة محملة بـ500 أسطوانة بوتاجاز دون خسائر بشرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد: شهد الطريق الزراعي السريع الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، انقلاب سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز، دون وقوع خسائر بشرية. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز "فارغة" بناحية الكولا دائرة المركز. تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة قيادة "عبده. ف" 62 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز طهطا محملة بـ500 اسطوانة بوتاجاز فارغة قادمة من مستودع الجبيرات اتجاه مصنع بوتاجاز الأحايوة دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية. جرى تأمين حمولة السيارة بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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