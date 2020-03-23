محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (بي بي سي):
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني القادة الأمريكيين بالكاذبين، طالبا منهم رفع العقوبات بدلاً من عرض المساعدة.
وقال في خطاب متلفز إن "القادة الأمريكيين يكذبون، إذا كانوا يريدون مساعدة إيران ، فكل ما عليهم فعله هو رفع العقوبات ... عندها يمكننا التعامل مع تفشي فيروس كورونا".
"لقد أوقفتم صادرات النفط الإيرانية، أوقفتم المعاملات المصرفية الإيرانية .. عرضكم المساعدة هو أكبر كذبة في التاريخ."
وقد رفض آية الله علي خامنئي عرض الولايات المتحدة للمساعدة أمس.
يذكر أن أكثر من 1700 شخص قد لقوا حتفهم بسبب تفشي الفيروس في إيران ، وهناك أكثر من 21000 حالة مؤكدة.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني لترامب: ارفعوا عنا العقوبات إن كنتم تريدون مساعدتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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