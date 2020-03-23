تايلاند: كورونا ينتشر من العاصمة إلى مناطق أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب أ):

قال مسؤولون تايلانديون إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ينتشر من العاصمة بانكوك إلى مناطق أخرى في البلاد، حيث أفادت التقارير اليوم الإثنين بتسجيل 122 حالة إصابة جديدة.

وسجلت تايلاند 721 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. وتوفى شخص واحد من بين المصابين، ويتلقى 668 مصابا العلاج في المستشفى، فيما غادر 52 آخرون بعد شفائهم، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة العامة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن هناك زيادة في الحالات التي تم اكتشافها خارج بانكوك؛ بسبب مغادرة السكان العاصمة بعد صدور أوامر بإغلاق أماكن العمل.

وأصدر مسؤولو مدينة بانكوك أمر إغلاق لاحتواء انتشار الفيروس، والذي دخل حيز التنفيذ من أمس الأحد ولمدة ثلاثة أسابيع، لأماكن عمل في العاصمة مثل مراكز التسوق والمطاعم والمدارس.

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وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية مثل صحيفة "تايراث" أن محطة حافلات بانكوك اكتظت بالركاب الذين يحاولون مغادرة العاصمة للعودة إلى بلداتهم.

وأفادت التقارير بأن العديد من المسافرين كانوا أيضا من مواطني الدول المجاورة الذين يتطلعون إلى مغادرة البلاد قبل إغلاق محتمل لحدود تايلاند.

وقال سوباكي سيريلاك، نائب الأمين العام الدائم بوزارة الصحة العامة، للصحفيين اليوم الاثنين: "بالنسبة لأولئك الذين يذهبون إلى مقاطعة أخرى، فإنكم تخاطرون بمجرد ركوب المركبة".

وقال: "عليكم توخي الحذر أثناء الجلوس في مكان به تهوية محدودة ولفترات طويلة من الزمن".

كما حث سوباكي مواطنيه على العزل الذاتي بمجرد وصولهم إلى وجهاتهم لمنع انتشار الفيروس .