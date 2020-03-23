باكستان تعلن تسجيل 6 وفاة بسبب كورونا.. وارتفاع الاصابات إلى 803

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ستة، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان أمس.

ونقلت اليوم الاثنين شبكة "جيو" الاخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الاصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل، 65 عاما.

من ناحية أخرى، ارتفعت حالات الاصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.