البحرين: تعافي 11 حالة جديدة من مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنامة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الاثنين تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم ، إنه تم إخراج المتعافين من مركز العزل والعلاج.
وأشارت إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن.
ووفقا لموقع "وورلد ميتر" للإحصائيات فإن البحرين بها 335 حالة إصابة بالفيروس.
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