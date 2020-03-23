ضبط 3 متهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، 3 أشخاص أثناء تنقيبهم بحثًا عن الآثار داخل منزل في مركز أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود من غرفة عمليات النجدة بقيام "رضا. ا" 54 عامًا سائق يقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزله.

تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية عدم تواجد المتهم في منزله، وجرى ضبط "عنتر. ا" 65 عامًا سائق، "تامر. ا" 43 عامًا ميكانيكي "شقيقي مالك المنزل"، "محمد. م" 30 عامًا عامل، وعُثر بالمكان على حفرة دائرية الشكل بعمق 12 مترًا تقريبًا، جرى ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.