الكويت: تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 189 حالة، بعد تأكيد إصابة واحدة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الإمارات.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الحالات في العناية المركزة بسبب كورونا خمس حالات منهم ثلاث حالات خطرة.
وأعلن المتحدث أن مجموع الحالات التي تم شفاؤها 30 حالة بعد شفاء ثلاث حالات أمس وأن 702 قد أنهوا فترة الحجر الصحي .
و أعلن وزير الداخلية السبت الماضي حظر تجول جزئي في الكويت يبدأ من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 4 فجرا .
وأعلنت الكويت في وقت سابق إغلاق الحدائق والمراكز التجارية وإيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط تفاديا لانتشار فيروس كورونا.
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