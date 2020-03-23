البورصة تقفز بقوة في بداية التعاملات.. ووقف التداولات نصف ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أوقفت إدارة البورصة جلسة اليوم الاثنين لمدة نصف ساعة بعد مرور أول 20 دقيقة من التداول بعد أن ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

وواصلت البورصة المصرية قفزاتها لليوم الثالث على التوالي مع بداية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 6.71% إلى مستوى 10405 نقاط.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 4.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 5.01%.

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ويأتي ذلك في أول رد فعل للبورصة على ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد بضخ البنك المركزي 20 مليار جنيه استثمارات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت البورصة المصرية، واصلت ارتفاعها القوي للجلسة الثانية على التوالي، خلال تعاملات أمس الأحد، معوضة بعض الخسائر الحادة التي منيت بها خلال الجلسات السابقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.92% إلى مستوى 9751 نقاط مع نهاية تعاملات أمس الأحد.