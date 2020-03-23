لمنع تفشي كورونا.. سلطنة عُمان تعلق الرحلات الجوية إلى تركيا

أعلنت سلطنة عمان تعليق الرحلات المجدولة بين مسقط وإسطنبول اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجاري نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. كورونا المستجد. ودعا الطيران العماني (الناقل الوطني للسلطنة) في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الإثنين ممن لديهم الحجوزات على متن رحلاته إلى هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصال بالشركة، أو بمكاتب الطيران العُماني في بلدانهم، منوهًا إلى متابعة الموقع الإلكتروني للشركة أو قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول رحلات الطيران العُماني. متن رحلاته إلى هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصال بالشركة، أو بمكاتب الطيران العُماني في بلدانهم، منوهًا إلى متابعة الموقع الإلكتروني للشركة أو قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول رحلات الطيران العُماني.

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