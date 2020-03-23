بومبيو يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة وسط مخاوف عالمية متصاعدة بشأن مخاوف جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19". "كوفيد 19". وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى كابول اليوم حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في إطار جهود الولايات المتحدة للمضي قدما في اتفاق سلام أمريكي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع حركة طالبان. المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في إطار جهود الولايات المتحدة للمضي قدما في اتفاق سلام أمريكي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع حركة طالبان.

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