تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 721 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الدكتور تاويسين فيسانويوثين، في تصريحات صحفية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "حالات الإصابة الجديدة تعود لـ20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة، و10 حالات جديدة لقادمين من الخارج، و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابة أصحابها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم".

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض، في حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم، وتجري تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين في المستشفيات.

وكانت تايلاند أعلنت (الأحد) تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 600 حالة. الإخبارية، إن: "حالات الإصابة الجديدة تعود لـ20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة، و10 حالات جديدة لقادمين من الخارج، و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابة أصحابها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم".وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض، في حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم، وتجري تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين في المستشفيات.وكانت تايلاند أعلنت (الأحد) تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 600 حالة.

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