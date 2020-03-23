ماليزيا.. طائرات بدون طيار تقييد التحركات لحصار كورونا

تستخدم القوات المسلحة الماليزية طائرات بدون طيار ومركبات جوية بدون طيار لمراقبة الخضوع لقرار تقييد التحركات، والتي من شأنها أن تكثف جهود محاصرة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن قائد القوات المسلحة الماليزية الجنرال أفندي بوانج قوله إن هذا الأمر قد نوقش مع الصناعات المحلية، للتركيز على إضافة عدد الأدوات التكنولوجية الأخرى التي سيتم استخدامها لهذه الغرض.

وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بتحقيق أهداف قرار تقييد التحركات، معرباً عن الاستعداد لنشر المزيد من أفراد القوات المسلحة إذا لزم الأمر.

ودعا أفندي الماليزيين إلى التعاون مع السلطات المعنية والالتزام بجميع الأوامر والمحظورات خلال هذه الفترة الصعبة، في جهود محاصرة انتشار كوفيد-19.

وأمس الأحد، أعلن أفندي عن انتشار 7500 جندي من القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، وهم من القوات البحرية والجوية والبرية على حد سواء، من أجل مساعدة الشرطة الماليزية في مراقبة خضوع الماليزيين والمقيمين لقرار تقييد التحركات. مع الصناعات المحلية، للتركيز على إضافة عدد الأدوات التكنولوجية الأخرى التي سيتم استخدامها لهذه الغرض.وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بتحقيق أهداف قرار تقييد التحركات، معرباً عن الاستعداد لنشر المزيد من أفراد القوات المسلحة إذا لزم الأمر.ودعا أفندي الماليزيين إلى التعاون مع السلطات المعنية والالتزام بجميع الأوامر والمحظورات خلال هذه الفترة الصعبة، في جهود محاصرة انتشار كوفيد-19.وأمس الأحد، أعلن أفندي عن انتشار 7500 جندي من القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، وهم من القوات البحرية والجوية والبرية على حد سواء، من أجل مساعدة الشرطة الماليزية في مراقبة خضوع الماليزيين والمقيمين لقرار تقييد التحركات.

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