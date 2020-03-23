أفغانستان تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الأفغانية أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وسجلت ست حالات إصابة جديدة في ثلاثة أقاليم خلال الـ 24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين أفغان، قولهم إن وزارة الصحة العامة سجلت 3 حالات إصابة جديدة في هيرات وحالتين في فراه وحالة جديدة في إقليم جور الغربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وأكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية أمس إصابة دبلوماسيين أجنبيين بفيروس كورونا مع ظهور عشر حالات إصابة جديدة بالمرض في البلاد.

وقال وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز للصحفيين في العاصمة كابول إن الدبلوماسيين العاملين في سفارتين مختلفتين أصيبا بالفيروس خارج البلاد.غير أنه لم يذكر الدولتين التي ينتمي إليها الدبلوماسيان المصابان. جديدة في هيرات وحالتين في فراه وحالة جديدة في إقليم جور الغربي.يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إقليم بلخ شمال أفغانستان.وأكدت وزارة الصحة العامة الأفغانية أمس إصابة دبلوماسيين أجنبيين بفيروس كورونا مع ظهور عشر حالات إصابة جديدة بالمرض في البلاد.وقال وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز للصحفيين في العاصمة كابول إن الدبلوماسيين العاملين في سفارتين مختلفتين أصيبا بالفيروس خارج البلاد.غير أنه لم يذكر الدولتين التي ينتمي إليها الدبلوماسيان المصابان.

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