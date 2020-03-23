موسكو: إلزام كبار السن بالحجر المنزلي

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الإثنين، عن إجراء خاص لفترة محددة لكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ارتباطًا بمنع انتشار فيروس كورونا. مزمنة، ارتباطًا بمنع انتشار فيروس كورونا. وصرّح عمدة العاصمة الروسية أن سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمصابين بأمراض مزمنة، ملزمون ابتداءً من 26 مارس وحتى 14 أبريل، بسبب الفيروس التاجي، بالبقاء في الحجر الصحي في منازلهم. تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمصابين بأمراض مزمنة، ملزمون ابتداءً من 26 مارس وحتى 14 أبريل، بسبب الفيروس التاجي، بالبقاء في الحجر الصحي في منازلهم.

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