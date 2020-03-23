روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا وموسكو تلزم كبار السن بالحجر المنزلي

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في روسيا إلى 438 إصابة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن رئيس الوزراء الروسي القول إن 16 شخصاً تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس.

في غضون ذلك، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم أن سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والمصابين بأمراض مزمنة ملزمون ابتداء من 26 مارس وحتى 14 أبريل بالبقاء في الحجر الصحي في منازلهم، في إطار التدابير المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.