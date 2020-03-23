رئيس وزراء الهند: انقذ نفسك وعائلتك من كورونا بالبقاء في المنزل

بدت الشوارع مهجورة في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الاثنين، وأغلقت المباني الإدارية أبوابها في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي الناس على البقاء في منازلهم والمحافظة على أرواحهم.

وقال مودي إن كثيرا من الهنود لا يأخذون العزل الصحي على محمل الجد. وأضاف على تويتر "أرجوك انقذ نفسك، انقذ عائلتك، اتبع التعليمات بجدية".

وأعلنت الهند اكتشاف 415 إصابة بالفيروس وسبع وفيات، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة الأمر الذي سيشكل عبئا كبيرا على كاهل البنية التحتية للصحة العامة.

وسيستمر الإغلاق في العاصمة التي يسكنها أكثر من 18 مليون شخص حتى نهاية الشهر.

وحظرت السلطات تجمع أكثر من خمسة أشخاص في عدة ولايات وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتهكون الحظر.

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وفي مومباي المركز المالي في البلاد علقت السلطات قطارات الضواحي، التي تنقل عادة ثمانية ملايين راكب يوميا، حتى نهاية الشهر. وتقتصر خدمات الحافلات على العاملين في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وألغت الصحف النسخ المطبوعة في مومباي بعد أن رفض البائعون توزيعها بسبب القلق من الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي وانتشر في جميع أنحاء العالم.