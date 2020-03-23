استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخر اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شاباً استشهد عقب إطلاق قوات من الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وذكر مسعفون أن شابا آخر أصيب بجروح متوسطة. وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الشابين كانا يحاولان "إلقاء حجارة" على قواته عند حاجز عسكري مقام على أراضي نعلين ومخصص لعبور المستوطنين.

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