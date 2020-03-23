تايوان ترصد 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة تايوان، اليوم الإثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات لديها إلى 195. وأضافت الحكومة في بيان، إن كل الحالات الجديدة، باستثناء حالة واحدة، لأشخاص سافروا لدول هي الولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.

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