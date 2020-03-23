7 قتلى و9 مصابين جراء سيول اجتاحت إيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي مقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين جراء سيول اجتاحت عدة مدن إيرانية. وقال خالدي إن السيول وقعت إثر هطول أمطار غزيرة في سبع محافظات إيرانية: هي هرمزغان وبوشهر وفارس و"سيستان وبلوشستان" وقم وجيلان وكرمان. وأوضح أن أربعة من المصابين إصاباتهم طفيفة. وأشار أيضاً إلى فقدان شخصين من جراء السيول.

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