ترامب: سنتخذ قراراً بشأن تفشي كورونا في ختام الخطة الحالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستتخذ قراراً في ختام فترة الخمسة عشر يوماً لتحديد "أي طريق ستسير فيه" للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ترامب على تويتر " لا يمكن أن نجعل العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وأصدر ترامب إرشادات جديدة في 16 مارس تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الخمسة عشر يوماً.