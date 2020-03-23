قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستتخذ قراراً في ختام فترة الخمسة عشر يوماً لتحديد "أي طريق ستسير فيه" للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف ترامب على تويتر " لا يمكن أن نجعل العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".
وأصدر ترامب إرشادات جديدة في 16 مارس تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الخمسة عشر يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنتخذ قراراً بشأن تفشي كورونا في ختام الخطة الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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