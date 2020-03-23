اعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين اصابة 39 حالة اضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) حتى نهاية يوم أمس الأحد.

وأفادت وكالة انباء بلومبرج أن جميع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها في الصين قادمة من خارج البلاد، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.

وأضافت المفوضية أنه تم تأكيد وفاة 9 حالات من بين المصابين بالفيروس يوم 22 مارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 39 إصابة واردة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.