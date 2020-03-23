فرنسا تعلن نتائج اختبار “لقاح كورونا” خلال أيام

كشف وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الأحد، ان نتائج الاختبارات الجارية على دواء محتمل لعلاج فيروس كورونا، يستخدم في الأصل لعلاج الملاريا، “ستظهر خلال 15 يوما” القادمة.

وقال المسؤول الفرنسي، في مقابلة تلفزيونية مع قناتي “LCI” و”RTL” الفرنسيتين، إن “الأبحاث جارية حول فاعلية دواء الكلوروكين، في علاج مصابي فيروس كورونا، والنتائج ستظهر في غضون 15 يوما المقبلة”.

وأعرب عن أمله بأن تظهر النتائج “إيجابية”، وقال: “في حالة كانت النتائج إيجابية، سيتم استخدام الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا في فرنسا أولا”.

وحول إمكانية تصديره إلى دول أخرى لعلاج المصابين، أجاب قائلا “إن الحكومة الفرنسية منعت تصدير الدواء المذكور إلى الخارج”.

وأشار إلى إجراء 5 آلاف فحص للكشف عن كورونا يوميا في عموم البلاد.

Advertisements

وبلغت إصابات كورونا في فرنسا 14 ألفا و459، والوفيات 562، حتى مساء الأحد.

ودواء “الكلوروكين”، هو علاج استخدم في الأصل لعلاج الملاريا، والذي تنتجه شركة “سانوفي” الفرنسية. وأيضا مختبرات في المغرب والجزائر وتونس.

وقالت صحف فرنسية، انه حقق نتائج واعدة في علاج مصابي كورونا، وتستمر الاختبارات في هذا الصدد.