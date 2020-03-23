كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 64 حالة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد – 19)، منذ وصولها إلى الذروة حتى الآن في 29 فبراير.

أعلنت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8961. وارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة لتصل إلى 110 حالات.

وبحسب وكالة رويترز، أظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي لليوم الثاني عشر في حالات الإصابة الجديدة.

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وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الاتجاه النزولي في حالات الإصابة اليومية يعزز الآمال في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين ينحسر، مشيرة إلى أن 257 مريضا خرجوا من المستشفيات التي كانوا قد عزلوا فيها للعلاج.

كما أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل حالات شفاء أكثر من حالات الإصابة في 13 مارس لأول مرة منذ تأكيد أول حالة إصابة في 20 يناير.

وتجاوزت الإصابات عالميًا بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفا في إيطاليا و32 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.