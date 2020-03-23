صحيفة إسبانية: المغرب في طليعة الدول التي اعتمدت إجراءات حاسمة للتصدي لانتشار كورونا

أكدت صحيفة ( البايس ) الإسبانية، أمس الأحد، أن المغرب يتموقع ضمن طليعة الدول على صعيد العالم التي اعتمدت إجراءات وتدابير حاسمة من أجل إبطاء توسع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد .

وقالت الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار إنه في الوقت الذي تخلفت فيه العديد من الدول المتضررة أكثر بتفشي فيروس كورونا عن الركب وتأخرت في اعتماد تدابير وإجراءات حاسمة ومشددة لمحاصرة واحتواء الوباء اتخذ المغرب المبادرة واعتمد إجراءات ” حاسمة في مواجهة هذا الوباء “.

وذكرت الصحيفة بأن المغرب كان قد أعلن عن حالة الطوارئ الصحية منذ يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن حركة خروج المواطنين أصبحت مقيدة منذ 20 مارس ومشروطة بالحصول على وثيقة وإذن استثنائي تمنحه السلطات العمومية.

وأضافت أنه منذ بداية ظهور حالات الإصابة الأولى بالوباء في البلاد علقت المملكة المغربية جميع الرحلات الجوية الدولية كما أغلقت المدارس والجامعات لتقوم أيضا بتعليق الرحلات الجوية الداخلية وحظر النقل الخاص والعمومي بين المدن باستثناء خدمات نقل البضائع والسلع والمنتجات الأساسية.

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وقالت الصحيفة إن الحكومة المغربية أعلنت أيضا عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية من أجل دعم ومساعدة المقاولات والشركات والأشخاص المتضررين من هذه الإجراءات.

وكتبت صحيفة ( البايس ) أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا المستجد في المغرب فإن السلطات ” لم تتردد في تطبيق إجراءات حاسمة ومشددة من أجل وقف انتشار هذا الفيروس”.

وأشارت إلى أن المملكة ” توجد من خلال هذه المجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها على رأس الدول التي اعتمدت إجراءات أكثر صرامة لاحتواء والتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد”.