"الأونروا" تعلق توزيع مساعداتها الغذائية بغزة مؤقتًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، أمس الأحد، تعليق توزيع المساعدات الغذائية لسكان غزة مؤقتًا، إثر اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في القطاع.

وقال المتحدث باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة بغزة، في تصريح إنه "بسبب اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في القطاع ، سيتم تعليق عمليات "الأونروا" الغذائية مؤقتا لحين إيجاد طريقة آمنة لتقديم المساعدات"، مضيفًا إنه "يأتي ذلك كإجراء وقائي للحفاظ على سلامة الموظفين والمستفيدين قدر الإمكان".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل أول إصابتين في القطاع المحاصر بفيروس كورونا المستجد، مساء السبت الماضي، فيما قررت السلطات في غزة إغلاق كافة المطاعم والمقاهي وتعليق صلاة الجمعة.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، أن المصابين هما مواطنان عادا من رحلة إلى باكستان يوم الخميس الماضي. وشدد على أن المصابين خضعا حتى اليوم للحجر الصحي في رفح ولم يدخلا القطاع.

وشدد أبو الريش خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده بعد انتصاف ليل السبتالماضي في مكتب وكيل الوزارة في عيادة الرمال، على أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة من داخل قطاع غزة.

ويضم قطاع غزة نحو 1.4 مليون لاجئ فلسطيني، بحسب الوكالة الأممية، ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الـ13 على التوالي، من ضعف عام في تقديم الخدمات الصحية إضافة لنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة عجز تقدّر بنحو 45 بالمئة، بحسب بيانات وزارة الصحة.