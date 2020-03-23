مقتل 6 من العناصر الموالية لتركيا بسوريا بعد اشتباكات وخلافات

الإثنين 23 مارس 2020

قتل 6 من العناصر الموالية لتركيا في سوريا بعد خلافات.



وفي التفاصيل، فجّر خلاف حول مسروقات نهبها فصيلان سوريان مواليان لتركيا في الشمال السوري اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت بين "فيلق المجد" و"لواء الشمال"، إثر خلاف بينهما على تقاسم مسروقات، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من الفصيلين، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات.

وأفاد المرصد السوري، الإثنين، بأنه حصل على شريط مصور يظهر عنصرا من "فيلق المجد" الإرهابي ينقل مسروقات من بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي.

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وأضاف المرصد أنه رصد في 6 مارس/آذار، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في قرية كفيفة بريف تل أبيض الغربي الخاضعة لنفوذ الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا.

وسبق أن اقترفت عناصر "فيلق المجد" أعمالا وحشية، ما أشعل مظاهرات في ساحة الحرية في مدينة تل أبيض، تطالب بوضع حد لانتهاكات "فيلق المجد" وباقي الفصائل الإرهابية من المدينة، منذ مطلع العام الجاري، بحسب المرصد السوري.

الاحتجاجات جاءت بعد حادث لقي خلاله أحد أبناء "تل أبيض" حتفه بطريقة وحشية على أيدي عناصر "فيلق المجد".

و"فيلق المجد" يقوده الرائد المنشق ياسر عبدالرحيم منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، والذي كان أحد أعضاء وفد أستانة، التي استضافت حوارا بين الفصائل المعارضة ودمشق برعاية روسية تركية.