شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلبينية تعلن تسجيل 8 وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الإثنين، تسجيل 8 وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 33 حالة وفاة.

وسجّلت الفلبين كذلك 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ما يزيد عدد الإصابات إلى 396 حالة، فيما تعافى من المرض الفيروسي شديد العدوى 18 مريضاً.

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