الفلاحي: الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة في جبهة قانية بالبيضاء

الإثنين 23 مارس 2020

أكد قائد لواء المجد العميد ركن علي الفلاحي، أن الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية حقق انتصارات كبيرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية وأن الآن "في أتم الجاهزية القتالية وسوف يلقن العدو دروساً قاسية تجعله يجر أذيال الهزيمة".



وأضاف العميد الفلاحي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجمات المليشيات رغم حشودها الكبيرة، وشنّوا هجمات عكسية تمكنوا خلالها من تحرير مواقع جديدة، وتكبيد المليشيات عشرات القتلى والجرحى والأسرى إلى جانب أسر عدد كبير من عناصرها.

وتابع أن الانتصارات التي حققها الأبطال جاءت بفضل الله ثم بفضل التعاون والتلاحم بين الوحدات العسكرية والمقاومة الشعبية فالجميع يحمل قضية وهم وطن والجميع "عازمون على تحرير الوطن وتحقيق النصر"

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وقال: "أتينا إلى هنا لتطهير الوطن من هذه الشرذمة التي تتبع إيران وبإذن الله سنكون أوفياء لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا بدمائهم الزكية ونكمل المسار حتى تحرير كافة ربوع الوطن".

ووجه العميد الفلاحي، "دعوة للعقلاء من آباء الأطفال الذين تزج بهم المليشيات الانقلابية في معاركها، أن يكونوا على قدر المسؤولية في الحفاظ على أرواح أبنائهم الذين تزج بهم المليشيات في معارك خاسرة".

كما وجه دعوة أخرى لكل الأحرار في صف الشرعية والجمهورية بأن يكونوا صفًا واحدًا حول الهدف الأسمى وهو تحرير البلاد من قبضة المليشيات المدعومة إيرانيًا