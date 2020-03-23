وكيل الضالع: المعركة ضد الحوثية مستمرة حتى تحرير كامل تراب اليمن

الإثنين 23 مارس 2020

قال وكيل محافظة الضالع لشئون الدفاع والأمن أن المعركة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران مستمرة حتى تحرير كامل تراب اليمن ، ولن تتوقف في مكان بعينه.



جاء ذلك هامش زيارة وفد عسكري بقيادة ركن استطلاع محور الضالع العميد ركن فضل اسعد السلقدي ، إلى جبهة مريس ، قال العميد نصر التهامي أن الضالع وبكافة أطيافها تقف كتلة واحدة في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن ، ولن تتوقف في مكان بعينه.

وأكد وكيل محافظة الضالع وقوف ودعم السلطة المحلية والقيادة السياسية والعسكرية بالمحافظة ، إلى جانب جبهة مريس وتذليل كافة الصعوبات أمامها في مواجهة الميليشيات الحوثية والتصدي لها.

هذا وقام العميد السقلدي والوكيل التهامي ، يرافقهم ركن استطلاع اللواء الخامس صاعقة العقيد طاهر صالح سعيد ، والوكيل المساعد في المحافظة الاستاذ سالم الحالمي وقائد جبهة باب غلق العقيد عبدالعزيز البجح ، بتفقد المقاتلين المرابطين في المواقع الأمامية للجبهة.

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أطلعوا خلالها على معنويات المقاتلين والشد من أزرهم ، كما نقلوا خلالها تحيات قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن ومحافظ الضالع اللواء علي مقبل ، ورئيس إنتقالي الضالع رئيس العمليات المشتركة العميد عبدالله مهدي.

وأشاد الوفد الزائر بما يقدمه أبطال الجيش والمقاومة الجنوبية المرابطين في جبهة مريس من ملاحم بطولية وتضحيات جسيمة في معارك التصدي للحوثيين.

من جانبهم عبر أفراد الجيش والمقاومة عن بالغ ارتياحهم لهذه الزيارة ، مؤكدين جاهزيتهم القتالية العالية والكبيرة في سبيل التصدي للميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران .

وكان في استقبال الوفد العسكري قائد لواء مقاومة محور مريس العميد دكتور محمد ناجي الخيراني ، وعمليات اللواء العقيد عبدالسلام المنصوب ، والقيادي باللواء 83 مدفعية المقدم فضل العتبات ، ونائب رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع الزميل محمد مقبل سعيد وعدد من طاقم الفريق الإعلامي لجبهة الضالع.

وكانت اشتباكات ومواجهات قد تجددت مساء أمس في القطاع الشمالي لجبهة مريس شمالي محافظة الضالع بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.