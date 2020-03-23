شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التايوانية تعلن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 أعلنت السلطات التايوانية، الإثنين، تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 195 حالة.

Advertisements وقالت الحكومة في بيان إنَّ جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج باستثناء حالة واحدة، وهي لأشخاص قادمين من الولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا.

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