اليمن..صحة تعز تنفي تسجيل إصابة بـ "كورونا" وتدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 23 مارس 2020

نفى مكتب الصحة بمحافظة تعز، الأخبار التي تحدثت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.



وقال إعلام مكتب الصحة على فيس بوك" نؤكد أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة، ونهيب بجميع الزملاء الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي عدم التعامل مع أي أخبار بشأن فيروس كورونا ما لم تكون صادرة عن غرفة العمليات التابعة لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة".

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ودعا جميع المواطنين للالتزام بالقرارات الاحترازية الصادرة عن السلطة المحلية، من أجل منع وصول وانتشار هذا الوباء في المحافظة.

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا قامت الفرق الميدانية للرش الرذاذى التابع لمكتب الصحة بتعقيم المستشفى الجمهورى العام.

إلى ذلك، طافت فرق التوعية الخاصة بوحدة الطوارئ التابعة لمؤسسة معكم التنموية mdf شوارع وأحياء المدينة بمكبرات الصوت لتوعية السكان بمخاطر كورونا والتزام المنازل.