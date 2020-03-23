شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 160 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج. وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن.

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