وكالاتالأحد 2020/3/22 11:31 ص بتوقيت أبوظبي
جوجل تطلق وظيفة Transcribe بإصدار أندرويد
تطلق شركة جوجل وظيفة Transcribe في إصدار أندرويد من تطبيق ترجمة جوجل Translate خلال الأيام القليلة المقبلة. وبمجرد إضافة الوظيفة الجديدة يتعين على المستخدم النقر على الزر المعني في التطبيق، لتحديد اللغة، التي تجب ترجمة النص منها.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق جوجل Translate سيستمع إلى كل ما يقال باللغة الأجنبية عن طريق ميكروفون الهاتف الذكي، وسيتم إظهار الترجمة كنص في اللغة الأخرى.
وتدعم هذه الوظيفة في البداية أي مجموعة من اللغات الثمانية المدعومة؛ الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والتايلاندية والبرتغالية والروسية والهندية.
وتعمل شركة جوجل على تحسين وظيفة Transcribe في المواقف المختلفة بشكل مثالي.
ولكي تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد يجب التحدث في غرفة هادئة، وأن يتحدث شخص واحد في كل مرة، وفي الأجواء المتوترة قد يحاول التطبيق تقديم ترجمة ممكنة، إلا أن جودتها تتأثر سلبا بفعل التوتر والعصبية.
ويتضمن تطبيق جوجل وضع المحادثة Conversation Mode؛ حيث يمكن إجراء المحادثات مع الأشخاص من جميع أنحاء العالم بواسطة هاتف ذكي واحد، دون أي إعاقة بسبب الحواجز اللغوية.
ولم تعلن الشركة الأمريكية موعد إطلاق الوظيفة الجديدة في إصدار التطبيق المخصص لأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".
كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة جديدة لجوجل Translate تحتاج لأعصاب هادئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.