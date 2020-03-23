وظيفة جديدة لجوجل Translate تحتاج لأعصاب هادئة

تطلق شركة جوجل وظيفة Transcribe في إصدار أندرويد من تطبيق ترجمة جوجل Translate خلال الأيام القليلة المقبلة. وبمجرد إضافة الوظيفة الجديدة يتعين على المستخدم النقر على الزر المعني في التطبيق، لتحديد اللغة، التي تجب ترجمة النص منها.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق جوجل Translate سيستمع إلى كل ما يقال باللغة الأجنبية عن طريق ميكروفون الهاتف الذكي، وسيتم إظهار الترجمة كنص في اللغة الأخرى.

وتدعم هذه الوظيفة في البداية أي مجموعة من اللغات الثمانية المدعومة؛ الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والتايلاندية والبرتغالية والروسية والهندية.

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وتعمل شركة جوجل على تحسين وظيفة Transcribe في المواقف المختلفة بشكل مثالي.

ولكي تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد يجب التحدث في غرفة هادئة، وأن يتحدث شخص واحد في كل مرة، وفي الأجواء المتوترة قد يحاول التطبيق تقديم ترجمة ممكنة، إلا أن جودتها تتأثر سلبا بفعل التوتر والعصبية.

ويتضمن تطبيق جوجل وضع المحادثة Conversation Mode؛ حيث يمكن إجراء المحادثات مع الأشخاص من جميع أنحاء العالم بواسطة هاتف ذكي واحد، دون أي إعاقة بسبب الحواجز اللغوية.

ولم تعلن الشركة الأمريكية موعد إطلاق الوظيفة الجديدة في إصدار التطبيق المخصص لأجهزة أبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس".