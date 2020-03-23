شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه قد تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة.



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وأضاف ميشوستين على أن الوضع في روسيا ليس حادا كما في بعض دول العالم، وكل الإجراءات المتبعة سمحت للبلد بكسب المزيد من الوقت.

واتخذت روسيا، باكرا، عددا من الإجراءات لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.