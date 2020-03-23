- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه قد تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة.
وأضاف ميشوستين على أن الوضع في روسيا ليس حادا كما في بعض دول العالم، وكل الإجراءات المتبعة سمحت للبلد بكسب المزيد من الوقت.
واتخذت روسيا، باكرا، عددا من الإجراءات لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.