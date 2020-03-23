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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الإمارات تقدم للعالم نماذج حية بقدرتها على اتخاذ الإجراءات جراء تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
أبوظبي - الخليج 365
قالت صحيفة إماراتية، إن قيادتنا الرشيدة رسخت نهجاً قوياً وثابتاً، أنتج المسيرة الحافلة بالإنجازات، التي أثمرت نجاحات وتقدماً في الميادين كافة.. وتقدم الدروس على عظمة الأمم القوية وقدراتها المتفردة على التصرف في زمن التحديات والأوقات الصعبة التي يمكن أن يمر بها العالم وتكون لها تأثيرات تختلف من مكان لآخر، وذلك حسب ما تمتلكه كل دولة من مصادر قوة ووعي شعبي وقيادة تجيد الإعداد لمختلف الظروف الصعبة أو الطارئة، ومواكبتها بما يلزم لتكون الآثار الناتجة عنها محدودة ولا تنعكس سلباً على مسيرات الشعوب.
واضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" " ها هي دولة الإمارات تقدم للعالم اليوم نماذج حية على مكانة الدول الرائدة وقدرتها على اتخاذ الكثير من القرارات والإجراءات في زمن المحن والظروف الصعبة التي يمكن أن يمر بها المجتمع الدولي برمته، وذلك جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد" الذي تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه "عدو للبشرية".
واكدت أنه خلال فترة قياسية أثبتت قيادتنا الرشيدة أن الدولة حاضرة بقوة لدعم جميع القطاعات وأن الأمن الصحي والاقتصادي والاجتماعي لن يُمس تحت أي ظرف، ولاشك أن المواكبة على مدار الساعة قد أكدت الثقة المطلقة بنهج الدولة ويبين أن الدولة قادرة على التعامل مع مختلف الظروف بطريقة مرنة وتكيف أجهزتها في مواجهة كل المستجدات.
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها "نؤمن أننا في وطن النجاحات، وفي الوقت الذي اهتزت الكثير من الدول أمام الخطر الذي يمثله فيروس كورونا و الحد من تداعياته، فإن الإمارات تؤكد للعالم أجمع أنها ستواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات والتقدم وقادرة على مواكبة كافة الظروف في أصعب الأوقات.
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