بومبيو يصل الى العاصمة الافغانية في زيارة مفاجئة

وصل وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ الى العاصمة الافغانية في زيارة مفاجئة.

وهذه ليست الزيارة الأولى لبومبيو إلى أفغانستان، بعد توليه مهام منصبه في نيسان من العام 2018.

وعادة ما يتم التعتيم على زيارات المسؤولين الأميرييين، لاسيما على مستوى الوزراء، إلى أفغانستان، لأسباب أمنية.