روحاني: العقوبات الاميركية غرقلت جهود ايران لاحتواء كورونا

أشار الرئيس الايراني حسن روحاني في تصريح الى أن "العقوبات الاميركية غرقلت جهود ايران لاحتواء كورونا".
هذا ولفتت السلطات الإيرانية في وقت سابق إلى أن 7635 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.
ويذكر أن مسؤولا بالإدارة الأميركية وصف ما يحدث في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد بأنه "تشيرنوبيل إيران"، في إشارة إلى كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا العام 1986 وما خلفه من آثارا طالت الآلاف.
وكشف المسؤول عن استخدام وزارة الخارجية الأميركية وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الإيرانيين على مشاركة المعلومات مع الإدارة الأمريكية، سواء عبر خط مشفر أو عبر استقصاء على الانترنت، واصفا إياها بوسائل تتجاوز النظام الإيراني وتتواصل مع شعب البلد.
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