هنية بدعو الملك السعودي الى اخلاء سبيل المساجين الفلسطينيين

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" اسماعيل هنية الى أنه "في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وخشية على حياة الإخوة الأكارم، وانطلاقا من كل الأبعاد الإنسانية والدينية السعودية في التعامل مع قضية فلسطين وأبنائها الذين عاشوا سنوات طويلة على أرض السعودية يقومون بكامل واجباتهم والتزاماتهم العروبية والإسلامية تجاه الشعب السعودي الشقيق فإن إطلاق سراح الفلسطينيين يصبح ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جلالة الملك لن يتردد في القيام بها".
ودعا هنية الملك السعودي إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخلاء سبيل أبناء شعبنا من السجون التي ما جُعلت لأمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتماشى مع الدور الرئيس للسعودية.
وكانت حركة "حماس"، قالت في 9 آذار الجاري، إن السلطات السعودية بدأت في محاكمة عدد من أنصارها.
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