هنية بدعو الملك السعودي الى اخلاء سبيل المساجين الفلسطينيين

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة ​المقاومة​ الاسلامية "حماس" ​اسماعيل هنية​ الى أنه "في ظل وباء ​كورونا​ الذي يجتاح ​العالم​، وخشية على حياة الإخوة الأكارم، وانطلاقا من كل الأبعاد الإنسانية والدينية ​السعودية​ في التعامل مع قضية ​فلسطين​ وأبنائها الذين عاشوا سنوات طويلة على أرض السعودية يقومون بكامل واجباتهم والتزاماتهم العروبية والإسلامية تجاه الشعب السعودي الشقيق فإن إطلاق سراح ​الفلسطينيين​ يصبح ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جلالة الملك لن يتردد في القيام بها".

ودعا هنية الملك السعودي إلى اتخاذ قرار طال انتظاره ب​إخلاء سبيل​ أبناء شعبنا من السجون التي ما جُعلت لأمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتماشى مع الدور الرئيس للسعودية.

وكانت حركة "حماس"، قالت في 9 آذار الجاري، إن السلطات السعودية بدأت في محاكمة عدد من أنصارها.