أعلنت ​وزارة الإعلام السورية​ "تعليق صدور ​الصحف الورقية​ حتى إشعار آخر على أن تستمر بالصدور إلكترونياً". وكان وزير الصحة السوري ​نزار يازجي​، أعلن مساء أمس "تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​سوريا​ لشخص قادم من خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها"، مؤكدا أن "وزارة الصحة تتابع الموضوع بشكل كامل واتخذت الإجراءات اللازمة لعملية العزل الطبي للمريضة من أجل شفائها بشكل كامل حيث سيتم العزل الطبي لمدة 14 يوماً وأخذ مسحة من هذه المريضة كل 4 أيام حتى تتماثل للشفاء"، موضحاً أن "عمر المريضة نحو عشرين عاماً ولم تظهر لديها أي أعراض لحالة إصابة كاملة لدى دخولها إلى سوريا".

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