الصحة الإسرائيلية: تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إسرائيل​ية تسجيل 135 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع الإجمالي إلى 1238 بينها 24 حالة خطرة.

وكانت السلطات في إسرائيل قد فرضت قواعد جديدة تحظر على معظم الإسرائيليين مغادرة منازلهم لاحتواء وباء "كورونا"، متوقعة زيادة حادة في عدد الإصابات.

كما قررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة ​حكومة​ طوارئ في إسرائيل. وعبرت وزارة الصحة عن قلقها من استمرار ارتفاع الإصابات إذا لم يتم الالتزام بالتعليمات، وبحال لم يتم فرض الإغلاق الشامل.