تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الجملي للمصابين في روسيا إلى إلى 438 إصابة، كاشفا أن 16 شخصا شفيوا بعد إصابتهم بالفيروس، فيما لا يزال 52 ألف شخص تحت المراقبة للتأكد مما إذا كانوا حاملين للفيروس.
وكان مصدر حكومي روسي أكد لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الحكومة تميل إلى تشديد الحجر الصحى على كافة الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات حازمة للكشف عن المصابين وإجراء الفحوصات للكشف عن المرضى، مشددا على أنه "لا بد من اتخاذ تدابير حجر صحي صارمة وزيادة أعمال فحص كل من كان على اتصال بالمرضى وعزلهم".
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