تعليق كل الرحلات الجوية للركاب والترانزيت في الامارات

أفادت وكالة "أنباء ​الإمارات​" بأن دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ أعلنت اليوم أنها ستعلق "كل الرحلات الجوية للركاب والترانزيت" لمدة أسبوعين على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد. وأضافت "على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة".

وأوضحت الوكالة أن القرار قابل "للمراجعة والتقييم" وأنه "لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الاجلاء الضرورية".

وكانت وزارة الصحة قد قررت إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

وأهابت وزارة الداخلية و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات بالمواطنين و المقيمين والزائرين الموجودين على أراضي الدولة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والارشادات الصحية.