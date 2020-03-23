أبوردينة: عباس أصدر عفوا عمن امضى نصف مدة محكوميته بقضايا معينة

لفت الناطق الرسمي باسم ​الرئاسة الفلسطينية​ ​نبيل أبو ردينة​ الى إنه "في ظل مخاطر انتشار فيروس "كورونا"، أصدر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ عفوا خاصا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية، مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني"، مشيرا الى أن "هذا القرار لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة".

هذا وكانت أعلنت وزيرة ​الصحة​ مي الكيلة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 52، عقب تسجيل أربع ​حالات​ جديدة السبت، مشيرة الى أن "17 منهم تعافوا".

وأشارت إلى أن ثلاثة من الإصابات الأخيرة ظهرت في ​رام الله​ وسط ​الضفة الغربية​، وواحدة في ​مدينة الخليل​