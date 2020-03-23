النشرة: بلدية عين قنيا أقفلت كافة المنافذ الفرعية والطرق الزراعية باتجاه البلدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن بلدية ​عين قنيا​ قضاء حاصبيا، رفعت منسوب التدابير الوقائية تطبيقا لقرارات ​مجلس الوزراء​ لمواجهة فيروس الكورونا حيث عمدت بالتعاون والتنسيق مع بلدية حاصبيا إلى إقفال كافة المنافذ الفرعية والطرق الزراعية باتجاه البلدة وأبقت على مدخلها الرئيسي للتأكد من هوية الوافدين مع التشديد على عدم السماح لأي كان لمن هو من خارج المنطقة من دخولها مهما كانت الأسباب.

كما عملت عناصر ​الشرطة​ وبمؤازرة ​القوى الأمنية​ على التجوال ليلا داخل البلدة طالبة من الأهالي ملازمة ملازمة منازلهم الا عند الضرورة القصوى كما طابت ​النازحين السوريين​ المتواجدين في البلدة عدم القيام بزيارات فيما بينهم وعدم استقبال اي شخص من خارجها مهما كانت صلة القربى ومنع من يحاول الخروج من البلدة من العودة إليها بتاتا.